Мирные жители стали жертвами солдат ВСУ. Об этом сообщили сами очевидцы произошедшего в беседе с РИА Новости.

В ходе отступления из Украинска военнослужащие ВСУ стреляли по мирным жителям и домашним животным. Две жительницы города рассказали о том, что в одном из районов они расстреляли семерых мужчин и несколько десятков собак.

Им угрожали расправой, если они не покинут регион и не уедут на Украину. Более того, дома подвергались обстрелам из танков и минометов задолго до прихода российской армии. Одна из свидетельниц сообщила о том, что вражеские солдаты закинули несколько шашек в подвал, подожгли и закрыли дверь, не дав никому выбраться.

Ранее на Западе заявили о росте дезертирства из ВСУ. Мужчины призывного возраста покидают Украину, из-за чего возникает нехватка военных сил.