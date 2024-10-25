Проблемы, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы в отношении личного состава, усугубляются дезертирством на фронте. Как сообщило издание National Interest, данная ситуация затрагивает не только армию, но общество: мужчины призывного возраста покидают страну.

В ответ на это украинские власти пытаются ограничить выезд большинства военнослужащих, однако мужчины продолжают предпринимать попытки скрытно пересечь границу, в том числе через реку Тиса, направляясь в Румынию.

«Запрет на выезд из страны мужчин военного возраста должен вызвать вопросы у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Ограждение границ с целью удержать людей внутри, чтобы их можно было принудительно призвать в армию, — это не демократическое поведение», — резюмируется в статье.

Ранее на Украине Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в часть 2 статьи 24 закона о воинской обязанности. Они касаются дезертиров во время военного положения: теперь для них военная служба не приостанавливается в случае самовольного ухода из части.

Военные, которые все же решат вернутся на службу в течение 72 часов, смогут не только контракт возобновить, но и получить все необходимые выплаты.

10 сентября итальянское издание La Repubblica сообщала, что бойцы ВСУ массово дезертируют с фронта, предпочитая передовой чистить сортиры в тюрьме.