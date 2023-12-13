ВСУ водрузили флаг Украины на терриконе под Горловкой и взяли в плен нескольких россиян — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео, заявив, что украинские военные якобы овладели подступами к городу Горловка в ДНР.

Ранее российские и украинские военные паблики неоднократно информировали в соцсетях о ведущихся в последнее время за террикон под Горловкой сильных боях. По словам Зеленского, в овладении терриконом принимала участие 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

«Несмотря на трудные условия, мы отбили один из терриконов в границах Горловки и захватили российские позиции. Теперь на терриконе реет украинский флаг», - написал Зеленский.

В то же время, как пишут украинские СМИ, после операции по установке флага на терриконе, украинские военные сразу же покинули его, отойдя на исходные позиции.

Стоит отметить, что произошедшее не подтвердили как в ВСу, так и в Минобороны России.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Марьинку в ДНР.