ВСУ впервые применили в зоне боевых действий термобарические мины

ВСУ в зоне СВО уже во всю применяют новые термобарические мины, которые устанавливают с дронов. О снарядах на основе термобарического запаса рассказал сапер с позывным Рахматулла из российского Добровольческого казачьего корпуса.

По его словам, термобарический боеприпас украинские боевики извлекают из гранатомета РПГ-7 советских времен. В результате чего распыляется вещество и получается взрывное газовое облако, сообщает РИА Новости.

«На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение техники или человека, после чего он срабатывает и происходит поражение цели», - рассказал собеседник агентства.

В то же время, как рассказал доброволец, российские военные быстро и, главное, эффективно уже научились противодействовать данному самодельному виду вооружений ВСУ.

«Мы с ним (данным видом мин - прим. ред.) уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки», - пояснил сапер.

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