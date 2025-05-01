ВСУ ввели игровую наградную систему за убийство бойцов ВС России

Украинские военные (ВСУ) разработали систему поощрений за ликвидацию российских военнослужащих, которая напоминает игровую. Об этом стало известно из публикации Politico, которая ссылается на заявление главы Минцифры Украины Михаила Федорова.

Сообщается, что украинским военным рекомендуется загружать в программу «Армия дронов» бонусные видеоматериалы, подтверждающие уничтожение целей. В частности, за ликвидацию военнослужащего Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) боец получает 6 очков, за частичное повреждение танка — 20 очков, а за полное уничтожение — 40 очков.

За уничтожение же мобильного ракетного комплекса отличившемуся присуждается 50 баллов.

Отмечается, что в дальнейшем планируется интеграция программы с маркетплейсом Brave 1 Market, где военнослужащие смогут обменивать баллы на экипировку.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что более 500 солдат ВСУ и иностранный наемник сдались в плен ВС РФ под Курском.