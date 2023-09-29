ВСУ выпустили двенадцать снарядов по городам ДНР

Под обстрел попали несколько районов Донецка и Горловки. Обстрелы начались в 11.30. Первым под удар попал населенный пункт Карловка, по которому выпустили два снаряда «натовского» калибра. После этого до 16ю05 наступило затишье, а затем украинские войска открыли огонь по Нелеповке, выпустив сразу восемь ракет калибром 152 миллиметра. В 16.25 обстрел продолжился и еще три снаряда того же калибра были выпущены по этому же населенному пункту.

Информация о повреждениях на земле и о пострадавших пока не поступала.