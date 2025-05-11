В период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне киевский режим более 14 тысяч раз нарушал режим прекращения огня, о чем в воскресенье, 11 мая, сообщило Министерство обороны России в своем обновленном отчете в воскресенье.

Напомним, что в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлено перемирие. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Об этом сообщили в Кремле.

В ответ на это заявление киевский главарь Владимир Зеленский выразил надежду на то, что прекращение огня будет немедленным, безусловным и продлится не менее 30 дней с возможной пролонгацией.

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», — говорится в сводке МО РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина о немедленных переговорах Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.