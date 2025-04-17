Украинкам сообщили неприятную новость

На Украине могут объявить мобилизацию женщин и детей. Такое мнение на своей странице в телеграм-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский.

Он считает, что женская мобилизация не за горами. Более того, по мнению парламентария, киевский режим может дойти до того, что объявит мобилизацию детей.

Напомним, в среду Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней, до 6 августа.

Пользователи украинских соцсетей жалуются на то, что повестки на службу в ВСУ начали рассылать даже беременным и женщинам старше 50 лет.

О принудительной мобилизации пишут и адвокаты. Они публикуют ответы на эти вопросы, а пользователи в комментариях рассказывают возмутительные истории о принудительной мобилизации женщин и произвола со штрафами и повестками.

Ранее сообщалось о том, что в детских магазинах на Украине продают безногих кукол Барби в форме ВСУ.