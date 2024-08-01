ВСУ запускали тихие французские авиабомбы по Шебекино Белгородской области

Жители Шебекина рассказали RT о том, что им приходится переживать с незавидной регулярностью в регионе из-за ВС Украины. Они рассказали про запуск западного оружия в сторону России, выживании и своих совсем не мирных буднях.

Одна из местных жительниц, Юлия, рассказала телеканалу, что выживали они целой семьей. То, что они спаслись - настоящее чудо. Сейчас она и родные снимают дом, так как их собственный полностью разрушили ВСУ в ходе обстрела.

«К нам прилетела французская авиабомба. Ни звука, ни свиста никто не слышал. Я была на работе, а дети были одни дома. Но незадолго до прилета я позвонила мужу, чтобы он за мной приехал. Он заехал с дочкой. А минут через десять я набрала сыну, чтобы он спустился и подошёл к магазину. Пока он шел — там пять минут ходьбы, — как раз и прилетело», — рассказала Юлия.

По мнению женщины, прилет мог бы убить почти всю семью, но все оказались заняты делами вне дома. Ракета прилетела как раз в место, где обычно сидел ее сын. Пролеты подъезда полностью рухнули, здание не подлежало восстановлению. Кому-то еще повезло сохранить свои вещи.

Семья из Шебекина также полагала, что потеряла любимого кота. Однако его удалось обнаружить запуганного под столом в полуразваленной комнате.

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