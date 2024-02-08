ВСУ запустили дрон-камикадзе в автобус в Белгородской области

Украинцы нанесли удар по Белгородской области днем в четверг, 8 февраля. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, удар пришелся по автобусу с пассажирами.

Губернатор Белгородской области уточняет, что атака произошла в селе Новая Таволжанка. Дрон-камикадзе, запущенный украинцами, атаковал автобус, который вез мирных граждан. В результате ЧП пострадал один человек, это оказался мужчина, у которого диагностировали осколочные ранения ноги.

Пострадавшего доставили в больницу, другие подробности уточняются. Также спустя некоторые время украинцы снова атаковали белгородский регион, обстреляв село Ржевка. В результате этого ЧП пострадало пятеро, одному мужчине оторвало руки и ноги, его в тяжелом состоянии отправили в больницу.