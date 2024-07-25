ВСУ заваливают освобожденное Очеретино десятками FPV-дронов

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев побывал в Очеретине и оценил обстановку в населенном пункте, где состоялись ожесточенные бои.

Дорога в Очеретино была тяжелой. Происходящие бои по дороге не дают расслабиться ни на секунду, а небо заполонили дроны. Даже при пересечении небольшого расстояния пункта можно было насчитать десятки коптеров ВСУ. По словам Газдиева, во время поездки, пройдя от окраины до почти центра, можно было насчитать около 26 FPV-дронов.

Военкор отметил, что в Очеретино разрушена или повреждена большая часть зданий. Видны следы боев, какие-то строения и вовсе превратились в руины.

Напомним, что поселок Очеретино в ДНР находится под контролем ВС РФ с 5 мая.

Ранее военкор Газдиев стал первым корреспондентом, посетившим Очеретино после успеха российской армии.