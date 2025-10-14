В ходе боевых действий под Алексеевкой российские военные задержали двух украинских солдат. При них были обнаружены пакеты с запрещенными веществами и несколько ампул с непонятным содержимым. Об этом также сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Бойцы ВСУ, взятые в плен, числились в 225-м отдельном штурмовом полку. Инцидент произошел неподалеку от села Алексеевка, которое находится в Сумской области.

По информации от представителей российских силовых ведомств, во время личного досмотра задержанных у них нашли свертки, в которых находились наркотические средства. Помимо этого, у военнослужащих изъяли ампулы с веществами, чей состав пока не установлен. Обстоятельства задержания и дальнейшая судьба пленных не уточняются.

Ранее в ВСУ признали проблему военных-алкоголиков.