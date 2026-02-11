Вторая «голая вечеринка» погубила: стилист Александр Рогов пропал с эфиров после поездки в скандальный Куршевель

Зрители популярной телепрограммы «Модный приговор» на Первом канале обратили внимание на неожиданную замену одного из ведущих. В новом выпуске вместо стилиста Александра Рогова на экране появился Валдис Пельш, пишет портал NEWSVO .

Ни телеканал, ни сам Александр Рогов не прокомментировали причину такой замены. Это породило активное обсуждение в медиапространстве. Основная версия, которую сейчас обсуждают в индустрии, связывает отстранение ведущего с его участием в недавней поездке российских знаменитостей в Куршевель. Мероприятие привлекло внимание общественности и вызвало дискуссии о поведении публичных лиц.

По данным источников, Валдис Пельш займет место ведущего временно. В дальнейшем его может сменить другой известный артист. Карьера Александра Рогова на федеральном телевидении в свете этих событий может оказаться под вопросом.

Ситуация напоминает предыдущие случаи, когда участие знаменитостей в скандальных событиях за рубежом приводило к их временному или постоянному исчезновению с экранов. Пока официальных заявлений от сторон не последовало, и зрители могут лишь строить предположения о будущем программы и ее прежнего ведущего.

