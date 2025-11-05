Вторая надежда: психолог из кризисного центра Подмосковья стала матерью для двух десятков детей

Психолог Ирина Рудницкая — основательница кризисных центров для женщин раскрыла REGIONS детали своей уникальной семейной истории: сегодня она воспитывает 24 ребенка, из которых лишь один является родным.

Решение создать многодетную семью стало следствием личного опыта преодоления домашнего насилия и случайной встречи в больнице, перевернувшей представление о родительском долге. Ее практический пример демонстрирует, как личная травма может трансформироваться в мощный социальный ресурс.

Переломный момент в жизни Рудницкой наступил после рождения собственного сына, когда отношения с первым мужем стали токсичными и агрессивными. Найдя силы разорвать этот союз при поддержке родителей, она со временем построила новый, счастливый брак. Однако осознание того, что многие дети лишены семейного тепла, не давало покоя.

«Однажды лежала в больнице и увидела брошенного ребенка, так тяжело было…», — поделилась Рудницкая.

Этот эпизод побудил ее вместе с супругом принять судьбоносное решение — усыновить нескольких детей, оставшихся без попечения родителей, что в итоге вылилось в создание действительно большой семьи.

С 2020 года Рудницкая систематизировала свой опыт, начав организовывать кризисные центры для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня ее семья из 24 человек — живое доказательство, что настоящее родительство измеряется не биологическими связями, а готовностью дарить заботу и защиту тем, кто в ней больше всего нуждается.

