Вторая смена летнего отдыха началась на Черном море для детей из Подмосковья

Более тысячи детей из Подмосковья отдыхают сейчас в лагерях на Черноморском побережье. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Отдых организован в четырех детских лагерях Краснодарского края, а всего за лето на Черном море отдохнут более 4,5 тысячи детей. Отдыхают ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что ребята находятся на отдыхе в лагерях «Премьера», «Электрон», «Родник», «Золотой колос», где для них проводят различные спортивные, творческие и развлекательные мероприятия. Каждый из заведения имеет собственную пляжную территорию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.