Вторая трагедия за год: что известно о состоянии актера Ильи Деля после падения из окна

По предварительной информации, актер находится в медучерждении с серьезной травмой позвоночника, полученной в результате падения из окна. Сама худрук подтвердила факт госпитализации, но не смогла сообщить подробности о текущем состоянии артиста, отметив, что собиралась и сама уточнить эту информацию.

Примечательно, что это уже второй случай за текущий год, когда Илья Дель оказывается в стенах Мариинской больницы с тяжелыми травмами. В апреле 2025 года его госпитализировали с ножевым ранением в грудь после конфликта с сожительницей Александрой Дроздовой. Тогда вред здоровью был квалифицирован как тяжкий, а обвиняемая была помещена под домашний арест до июня 2025 года. По данным источников, после возвращения Деля к работе бытовые конфликты в паре возобновились с новой силой.

«Пока нет подробностей, что именно случилось. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену», — цитирует слова источника «КП-Петербург».

Официальная версия происшествия пока не озвучена. Сам актер выходил на связь в личном блоге и отметил, что благодаря оперативной помощи неравнодушных удалось вызвать скорую помощь и попасть под наблюдение врачей. По словам звезды театра, его жизни ничего не угрожает.

Сколько времени потребуется на лечение и восстановление пока неизвестно. Однако в театре уже начали работу по подмене актера в спектаклях «Воскресение» и «Академия смеха», которые заменят на «Ревизора» и «Морфий».

