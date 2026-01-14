Вторая жизнь капрона: в Подмосковье придумали, как старые колготки помогут бойцам на СВО

Неожиданный гражданский проект стартовал в подмосковном Наро-Фоминске. Как узнал REGIONS , местные волонтеры организовали сбор старых капроновых колготок, чулок и гольф для последующего изготовления маскировочных сетей.

Эти средства маскировки, как сообщают организаторы, предназначены для военной техники в зоне специальной военной операции. Инициатива возникла не стихийно, а после консультаций с военнослужащими, подтвердившими востребованность таких изделий.

Принцип создания маскировочного укрытия основан на простой, но эффективной технологии. Капроновые чулки набиваются легкими пенопластовыми блоками — от трех до пяти кирпичиков в каждый, — а затем в произвольном порядке привязываются к крупноячеистой сетке. Получившаяся конструкция создает хаотичную, «рваную» тень и объем, что значительно затрудняет обнаружение объектов с воздуха и на местности, особенно в условиях урбанизированной территории. Для достижения наилучшего эффекта волонтеры просят сдавать изделия немарких, природных оттенков: бежевого, черного, серого и коричневого.

Как пояснила директор Молодежного комплексного центра Наро-Фоминска Рената Демидова, для производства одной полноразмерной сети требуется около 150 пар колготок. Принимаются как целые, так и поношенные вещи при условии их чистоты. После сбора материалы проходят сортировку по цветам, разрезаются и вплетаются в прочные полотна, трансформируясь в готовые маскировочные укрытия.

Практическая польза акции двойная: с одной стороны, она решает задачу утилизации текстильных отходов, с другой — позволяет любому жителю внести посильный вклад в поддержку армии, просто разобрав свой гардероб. Пункты приема организованы по двум адресам: в самом Наро-Фоминске на улице Ленина и в деревне Яковлевское.

Ранее сообщалось, что старые колготки стали идеальным материалом для маскировки на передовой.