Вторник станет черным днем: синоптики вышли с неутешительным прогнозом на 20 января

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ввело статус «критический погодный день» (CWD) до 9:00 по московскому времени 20 января. Решение связано с сочетанием двух факторов: зафиксированного солнечного радиационного шторма уровня S3 и прогнозируемой мощной геомагнитной бурей уровня G4 и выше, пишет rzn .

Согласно сообщению NOAA, такая комбинация геофизических явлений способна оказать влияние на работу космических аппаратов, вызвать перебои в высокочастотной радиосвязи и системах навигации. Кроме того, существует потенциальный риск повышенной нагрузки на энергетические сети.

Ранее научное сообщество предупреждало о высокой вероятности возникновения сильной магнитной бури во вторник, 20 января. Нынешний статус CWD является формализованной оценкой комплексной опасности от текущих солнечных активностей.

