Второе место в России: назван один из лучших городов для этнотуризма

Салехард подтвердил звание одной из главных точек притяжения для тех, кто хочет прикоснуться к культуре северных народов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» . Столица Ямала заняла второе место в финале III Всероссийской премии «Туристические города». Конкурс прошел в Касимове Рязанской области, где собрались лучшие представители туристической отрасли со всей страны.

Северный город был представлен в номинации «Город этнокультурного туризма». В борьбе за победу Салехарду пришлось обойти серьезных соперников: Магас, Самару, Сыктывкар и Ялуторовск. Презентацию окружной столицы готовили совместно администрация города и Центр развития туризма на Полярном Урале.

Жюри, в которое вошли более тридцати экспертов отрасли, оценивало почти четыреста заявок со всей России. В 25 номинациях развернулась нешуточная борьба. Салехард сумел доказать, что северный город способен удивлять и привлекать гостей.

В администрации города подчеркивают: Салехарду больше четырехсот лет, но при этом он остается современным центром, где глубокие традиции коренных народов Севера органично сочетаются с развитой инфраструктурой. Гости города могут не просто увидеть культуру со стороны, а погрузиться в нее с головой.

Особой популярностью среди приезжих пользуются поездки в стойбища к кочевникам, которые находятся совсем недалеко от города. Это уникальная возможность увидеть настоящий быт северных народов, не уезжая за сотни километров от цивилизации.

Интерес к столице Ямала растет с каждым годом. Только в 2025 году Салехард посетили 47 тысяч туристов — это на два процента больше, чем годом ранее. Полученная награда должна стать дополнительным стимулом для развития инфраструктуры и расширения туристических возможностей всего региона.

