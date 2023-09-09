Второй день голосования подошел к концу в Подмосковье

По всему Подмосковью в восемь часов вечера закрылись избирательные участки, говорится в сообщении Избирательной комиссии региона .

«В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области», — сообщили в комиссии.

В Избиркоме отметили, что прорези всех стационарных ящиков были закрыты опечатываемыми заглушками.

Ранее председатель Совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич рассказала о том, как отрабатывались сообщения о нарушениях на выборах главы Подмосковья.