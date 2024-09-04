Второй этап капитального ремонта Дворца культуры идет в подмосковном Ступино

В городском округе в Ступино на проспекте Победы завершается второй этап капитального ремонта Дворца культуры. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность все работ составляет уже семьдесят процентов. Примечательно, что капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

На площадке задействовано более 60 рабочих и 2 единицы техники. В левом крыле здания ведутся отделочные работы, укладка плитки, установка сантехники, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы. Завершить второй этап работ планируют до конца этого года.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье столкнулось с серьезным вызовом в первичном медицинском звене, который нужно решать.