Второй шанс для скандального ТЦ: суд разрешил работу центра, где недавно бушевало пламя

Центральный районный суд Кемерова официально отменил запрет на работу торгово-развлекательного центра «Лапландия», введенный 22 августа 2025 года после серьезного пожара и выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом пишет VSE42.Ru .

Решение было принято после того, как представители ООО «Лапландия» заявили о полном устранении всех предписаний, а прокурор отказался от дальнейших претензий. Это означает, что один из крупнейших торговых комплексов города готовится к возобновлению работы после более чем двухмесячного простоя.

Пожар, произошедший 20 августа, стал поводом для тщательной проверки и последующего судебного запрета. За время вынужденного простоя администрация ТРЦ провела масштабную работу по приведению здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности. 31 октября руководство центра официально уведомило суд о выполнении всех необходимых мероприятий.

Для жителей Кемерова новость означает скорое возвращение привычного места отдыха и шопинга. Однако, как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе полевые пожары стали подступать к домам.