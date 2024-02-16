Второй завод на земле за рубль появился в Московской области

В городском округе Руза вскоре введут в работу новое производство газобетонных блоков, индивидуальный предприниматель завершил строительство производственного объекта на участке, предоставленном в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в реализацию проекта составили 20 миллионов рублей. Новый завод «М-Блок», где создадут около 20 новых рабочих мест, появился на участке площадью 1 га, предоставленном по льготной программе для импортозамещающих предприятий», — рассказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, запустить производство планируют во втором квартале 2024 года. На заводе будут выпускать стеновые и перегородочные блоки различных марок и другие изделия из газобетона. Данное производство стало вторым из числа построенных на «Земле за 1 рубль».

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