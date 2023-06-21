Втрое больше торговых объектов начали строить в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала текущего года началось возведение 16 торговых объектов. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

За первое полугодие прошлого года началось строительство только пяти объектов. В сообщении ведомства уточнили, что строительство объектов торговли в этом году стартовало в Красногорске, Балашихе, Люберцах, Мытищах и других округах.

В ведомстве добавили, что накануне в в микрорайоне Трудовая городского поселения Некрасовское в Домодедове достроили магазин площадью свыше 345 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.