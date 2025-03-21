ВЦИОМ назвал три составляющих счастья жителей РФ

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, у жителей нашей страны есть три составляющих счастья. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что прежде всего это здоровье, то есть если человек относительно хотя бы здоров, то уже высока вероятность, что и счастлив тоже. На втором месте – наличие семьи, то есть человек должен ощущать свою нужность.

По мнению руководителя ВЦИОМ, третью составляющую счастья занимают деньги, то есть современные россияне живут не при социализме, а при капитализме.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинг счастья на шести позициях.