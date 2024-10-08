ВЦИОМ: в России наступила «новая эпоха трезвости»

В исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения сказано, что доля непьющих россиян выросла почти вдвое за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса.

Согласно последним данным, доля россиян, отказавшихся от употребления алкоголя, выросла с 27% до 48% за последние два десятилетия. Этот значительный сдвиг в культуре потребления алкоголя произошел в начале 2000-х годов, когда привычная «водочная модель» стала уступать место предпочтению пива и вина.

Так, в 2004 году 47% россиян предпочитали пиво, 33% — вино, 33% — водку. Однако к 2024 году популярность всех трех напитков снизилась (вино выбрали 19% населения, пиво — 18%, а водку — лишь 11%).

При этом алкогольные предпочтения имеют гендерные различия: мужчины чаще выбирают пиво и крепкий алкоголь, в то время как женщины отдают предпочтение вину. Самый высокий показатель трезвенников зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (71%), тогда как в других регионах России он варьируется от 45% до 50%.

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание для родителей употребивших алкоголь детей.