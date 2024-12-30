Вучич сообщил о приезде в Сербию подозрительного украинца

Гражданин Украины, который вместе с группой молодых людей и девушек из Хорватии прибыл в Сербию во время недавних протестов, был ранее арестован в Белграде за то, что снимал военные объекты., заявил в ночь на понедельник, 29 декабря, в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.

В средствах массовой информации Сербии, в частности в популярном издании Informer, ранее появилась информация о том, что 27 декабря на территорию Сербии из Хорватии прибыли восемь молодых людей хорватской национальности и один гражданин Украины по имени Алексей Чумаков.

Они сообщили пограничным службам, что их визит продлится до 30 декабря и связан с туристическими целями. Однако в Белграде они встречались с участниками протестов и посещали Электротехнический факультет, который находится в состоянии блокады.

Некоторые сербские СМИ предполагают, что эти люди являются специальными агентами хорватского Агентства безопасности и разведки (SOA).

«Этот украинец был задержан в Белграде в 2022 году, потому что еще с двумя гражданами Украины снимал с дроном важнейшие объекты оборонной инфраструктуры Сербии. Когда они были задержаны, некоторое время он находился под стражей, но я никогда не видел такого давления иностранных послов, чтобы его отпустили. Бог знает до кого они смогли дозвониться», — заявил Вучич.

Как отметил президент, речь «не идет о наивных детях» — задержанные совершали уголовные преступления против безопасности Сербии.

По мнению Вучича, беспорядки на акциях протеста в ноябре, вызванные гибелью 15 человек в результате обрушения на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, были спровоцированы «определёнными иностранными спецслужбами», а сама трагедия стала лишь предлогом.

Ранее Вучич предупредил о необходимости готовить Сербию к последствиям ядерного удара.