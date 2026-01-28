Вулкан-гигант проснулся: как столб пепла с Шивелуча поднялся выше самолетных маршрутов

Один из самых активных вулканов планеты, камчатский гигант Шивелуч, вновь продемонстрировал свою мощь. По данным Геофизической службы РАН, 28 января около 17:02 по местному времени произошел мощный пепловый выброс.

Извержение началось с формирования столба пепла высотой примерно 7100 метров над уровнем моря. Однако в течение короткого времени облако вулканических выбросов поднялось до рекордной высоты — около 9000 метров, что создало значительную угрозу для авиации в регионе.

Ученые продолжают мониторить активность Шивелуча, который входит в число наиболее опасных вулканов мира и регулярно проявляет свою активность, влияя на экологическую и транспортную ситуацию на Камчатке.

