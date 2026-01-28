Вулкан-гигант проснулся: как столб пепла с Шивелуча поднялся выше самолетных маршрутов
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9000 метров
Один из самых активных вулканов планеты, камчатский гигант Шивелуч, вновь продемонстрировал свою мощь. По данным Геофизической службы РАН, 28 января около 17:02 по местному времени произошел мощный пепловый выброс.
Извержение началось с формирования столба пепла высотой примерно 7100 метров над уровнем моря. Однако в течение короткого времени облако вулканических выбросов поднялось до рекордной высоты — около 9000 метров, что создало значительную угрозу для авиации в регионе.
Ученые продолжают мониторить активность Шивелуча, который входит в число наиболее опасных вулканов мира и регулярно проявляет свою активность, влияя на экологическую и транспортную ситуацию на Камчатке.
Ранее сообщалось, что российские альпинисты оказались в ледяной ловушке на вулкане Сидли в Антарктиде.