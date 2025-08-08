Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров

Вулкан Ключевской, расположенный на Камчатке, произвёл выброс пепла, который поднялся на высоту до 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), которая входит в состав Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Для авиации объявлен наивысший уровень опасности — красный. Вулкан представляет угрозу как для местных, так и для международных рейсов.

«В 8:55 по местному времени (23:55 мск) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана», — говорится в сообщении.

Эксперты продолжают отслеживать развитие событий. Вулкан остаётся одним из самых активных в Евразии и продолжает демонстрировать повышенную активность.

Вулкан Ключевской, который находится в 30 километрах от посёлка Ключи, начал проявлять активность после сильного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло в этом регионе 30 июля. Извержение вулкана началось в ночь на 31 июля.

В связи с повышенной вулканической опасностью МЧС призывает отказаться от поездок и походов в зоны, расположенные в радиусе 10 км от вершин указанных вулканов.

Ранее сообщалось, что ООН предложила помощь в ликвидации последствий камчатского землетрясения.