Вулкан на Камчатке проснулся после 500 лет молчания: в Сети делятся впечатляющими кадрами

Вулкан Крашенинникова на Камчатке впервые за 500 лет начал извергаться, выбросив столб пепла на высоту шести километров. Уникальные кадры природного явления опубликовала пресс-служба Кроноцкого заповедника, на территории которого расположен вулкан.

Извержение началось в 04:50 по местному времени 3 августа и продолжается до сих пор. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) подтвердили, что это первое зафиксированное извержение вулкана за всю историю наблюдений. Последняя активность Крашенинникова датируется почти 500 лет назад.

Несмотря на мощный выброс пепла, угрозы для населенных пунктов нет.

«Поскольку его окрестности представляют собой вулканические пустоши, шлаковые и лавовые поля без густой растительности, сейчас угрозы природного пожара нет. Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам также отсутствует», — отметили в заповеднике.

Ученые продолжают мониторить ситуацию, изучая уникальную возможность наблюдать пробуждение вулкана после пятивекового сна.

Ранее МЧС предупредило об угрозе цунами на Камчатке после нового землетрясения.