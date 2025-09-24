Вулкан в Подмосковье: уникальный для региона камень обнаружили в Балашихе

В карьере Русавкино в Балашихе сделана вулканическая находка, ставящая под сомнение традиционные представления о геологии Подмосковья. Палеонтолог Сергей Гришуткин и геолог-любитель Оксана Маркова в беседе с REGIONS поделились своими версиями о происхождении породы там, где ее не могло быть.

Исследователь обнаружил черный бутылит — камень, удивительно похожий на обсидиан, вулканическое стекло, которое образуется при быстром охлаждении лавы.

Загадочность находки в том, что сотни миллионов лет назад на месте современной Балашихи плелось море, о чем свидетельствуют многочисленные окаменелости брахиопод и трилобитов. Вулканической активности в этом регионе не было никогда.

Палеонтолог Сергей Гришуткин подтверждает, что карьер известен именно морскими окаменелостями, а не вулканическими породами.

Геолог-любитель Оксана Маркова предложила две практичные версии происхождения камня. По одной из них, камень мог быть завезен случайно — например, выпасть из машины, перевозившей щебень. Другая версия предполагает техногенное происхождение: обсидиан мог образоваться не в природных условиях, а в результате промышленной деятельности человека, на что может указывать характерная синяя побежалость по краям.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли и сфотографировали редкую синюю стрекозу.