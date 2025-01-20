Якутский вуз лишился лицензии по решению Рособрнадзора

Якутский гуманитарный институт лишился своей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщило РИА Новости.

Рособрнадзор отозвал лицензию, действовавшую ранее в отношении одного из российских высших учебных заведений.

«Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт», — указали журналистам в пресс-службе данного ведомства.

Помимо этого, еще пяти вузам были вынесены предостережения. Это коснулось медицинского университета МГИМО-Мед, медуниверситета «Реавиз», Северо-Кавказского института дружбы народов, НИИ мединститута «Астра-Сфера», а также Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета имени Алферова. Их обязали соблюдать необходимые требования в сфере обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Воротникова. Его заподозрили в превышении полномочий. Он фиктивно зачислил в ряды вуза 30 иностранцев, которые и не собирались проходить обучение. Это было сделано для фиктивного повышения показателей и получения за это премии.