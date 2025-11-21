Ввести регулярные выплаты предложили для всех семей с детьми без проверок

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил с инициативой введения базовых периодических выплат для всех семей, имеющих детей. Соответствующее предложение было озвучено в ходе беседы с корреспондентами ТАСС .

Парламентарий отметил, что текущая система социальной поддержки, основанная на критериях нуждаемости, привела к сокращению объемов помощи для многих семей. Для получения выплат теперь необходимо предоставлять необходимый пакет документов и соответствовать строгим правилам.

По мнению Гаврилова, переход к универсальным пособиям упростил административные процедуры, но снизил разнообразие форм государственной помощи. Ранее существовавшие целевые выплаты, такие как пособия к началу учебного года, были поглощены единой системой.

В качестве мер для укрепления социальной защиты семей депутат предложил три основных направления. В их числе — уточнение критериев нуждаемости, введение небольшой регулярной выплаты всем родителям без проверки доходов, а также восстановление практики ежегодных тематических пособий.

Ранее сообщалось, что Россия готова возобновить диалог с США по ядерному разоружению в 2026 году.