ВВС Турции на фоне теракта в Анкаре наносят удары по целям РПК в Ираке и Сирии

Военно-воздушные силы Турции спустя некоторое время после теракта в Анкаре, где погибли люди и были взяты заложники, начали наносить удары по целям «Рабочей партии Курдистана» в соседних Сирии и Ираке, передает телеканал TRT.

Напомним, что, по последним данным, число погибших в результате атаки на объект аэрокосмической компании TUSAŞ возросло до пяти, а 22 человека получили ранения. МВД Турции выступило с заявлением, что за терактом в Анкаре стоит именно РПК.

По данным телеканала, в ходе обстрела на территории Сирии и Ирака уже уничтожены 32 объекта.

«Воздушная операция… продолжается», — передает телеканал.

Ранее в среду, 23 октября, телеканал CNN Türk сообщил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган якобы приостановил свою программу саммита БРИКС в Казани и планирует вернуться в Турцию в связи с терактом в Анкаре. Позже информация не подтвердилась.