«Вы им не должны»: раскрыт список работ, которые УК обязана делать бесплатно в 2026 году

Жильцы многоквартирных домов вправе требовать от управляющей компании не только уборку подъезда и двора, но и текущий ремонт стен и потолков, восстановление освещения, устранение ям во дворе и поломок на детской площадке. Какие работы УК обязана выполнять в 2026 году и как добиваться их исполнения, порталу REGIONS рассказала эксперт по ЖКХ Ольга Коваль.

По словам эксперта, перечень обязательных работ закреплен в Правилах содержания общего имущества и в договоре управления домом. Подъезд, лестничные клетки, входные группы и придомовая территория являются общим имуществом собственников, а их содержание уже оплачивается в строке «содержание и ремонт жилья» в квитанции.

Как пояснила Ольга Коваль, в подъезде управляющая компания обязана не только подметать и мыть полы, но и поддерживать нормальный вид отделки — подкрашивать облупленные стены и перила, заделывать трещины, ремонтировать штукатурку, менять разбитые стекла, следить за исправностью светильников и входных дверей. К текущему ремонту также относятся замена сгнивших плинтусов, восстановление откосов, ремонт поручней. Капитальные работы (полная замена окон, лифтов, кровли, стояков) идут по программе капремонта, но «косметика» в подъезде — зона ответственности УК в рамках обычного содержания.

Во дворе, по ее словам, УК отвечает за уборку мусора, состояние асфальта и тротуаров, лавочек, урн, элементов детских и спортивных площадок. Ямы во дворе, сломанные ступени на крыльце, торчащие болты на горке или качелях — все это дефекты, которые управляющая организация обязана устранять, а не считать мелочами. Весной, как отметила эксперт, особенно актуальны ямочный ремонт после зимы, выравнивание люков, подсыпка и восстановление бордюрного камня там, где это предусмотрено проектом благоустройства.

Как правильно добиваться ремонта от управляющей компании

Ольга Коваль отмечает, что обращение на словах к дворнику, диспетчеру или сантехнику редко приводит к системному ремонту. Алгоритм, по ее словам, всегда один: фиксировать проблему, подавать письменное обращение в УК, а при отсутствии реакции подключать жилищную инспекцию.

Лучший вариант, как пояснила эксперт, — коллективное заявление от нескольких собственников подъезда или дома с конкретным описанием проблем: где именно облупилась краска, на каком этаже течет потолок, в каком месте двора яма, какой элемент детской площадки сломан. К обращению полезно приложить фотографии. Заявление можно передать в офис УК лично (с отметкой о приеме), отправить по почте или через электронную приемную, если она есть.

На официальный письменный запрос управляющая компания обязана ответить, как правило, в течение 30 дней, а на опасные дефекты (обрушение, оголенные провода, разбитое стекло во входной двери) — реагировать в максимально короткие сроки.

Если УК игнорирует обращения или дает формальные отписки, жители, по словам Ольги Коваль, имеют право обратиться в Государственную жилищную инспекцию, администрацию района или через ГИС ЖКХ, приложив копию своего заявления и ответа (или подтверждение его отсутствия).

«Чем системнее жильцы фиксируют нарушения и требуют их устранения, тем сложнее управляющей компании делать вид, что все в порядке. Это не просящая позиция, а нормальная реализация прав собственников, которые уже платят за содержание дома», — резюмировала эксперт.

