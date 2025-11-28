«Вы русские!»: Черногория закрыла двери и объявила россиянам визовый барьер

Черногория объявила о переходе к визовому режиму для граждан России, который начнет действовать с 2026 года. Это решение затронет туристический поток, поскольку страна долгие годы оставалась одним из популярных направлений для отдыхающих из РФ. В сложившихся условиях поездки в республику станут более затратными и требующими предварительного оформления документов, сообщил «Главный Региональный».

Российские путешественники сообщают, что добраться до Черногории уже сейчас можно лишь с пересадками. Один из наиболее используемых маршрутов проходит через Ереван. Стоимость билета в одну сторону достигает около ₽30 тыс., а в несезонные периоды заметно снижается, но остается существенной частью расходов на поездку.

По словам туристов, природные ливни и подтопления иногда отпугивают гостей, однако путешественники продолжают отмечать достопримечательности, горные пейзажи и виды на побережье как ключевые преимущества страны.

Местные жители стали осторожнее относиться к иностранцам после значительного роста числа переселенцев. После 2022 года в республике находились около 100 тыс. релокантов из России и сопоставимое число граждан Украины. На фоне изменения миграционной ситуации власти решили ужесточить требования и установить визовый порядок въезда для россиян.

