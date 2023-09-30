«Вы сможете найти удовлетворение»: выяснилось, какие знаки зодиака будут удачливы в любви на следующей неделе
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Любовь, гармония и спокойствие — вот девиз первой недели октября. Взрывных эмоций, конфликтов и громких расставаний с 2 по 8 октября удастся избежать.
Ясновидящая и астролог Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила любовный гороскоп на следующую неделю.
Фото: [freepik.com]
Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)
Для земных знаков на передний план выйдут семейные ценности.
«Вы сможете найти удовлетворение в близких и стабильных отношениях. Если вы в поиске партнера, то обратите внимание на тех, кто готов на долгосрочные отношения. Еще это время для укрепления существующих отношений», — рассказала Мишина.
Фото: [freepik.com]
Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)
Знаки воздуха обладают ярким интеллектом и коммуникативными навыками, продолжила астролог. Следующая неделя для них — очень хорошее время для завязывания новых контактов.
«Ваши обаяние и способности к общению могут привлечь новых партнеров. Будьте открыты новым знакомствам и возможностям», — пояснила Мишина.
Кроме того, она посоветовала воздушным знакам на грядущей неделе не поддаваться плохому настроению.
Фото: [freepik.com]
Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)
Огненные знаки обладают страстью и энергией, что может помочь им добиться больших успехов в личной жизни.
«Ваши страсти могут перекинуться и на личную жизнь. Это время для новых романтических отношений или для укрепления существующих. Будьте готовы к страстям и романтике», —заявила ясновидящая.
Однако она порекомендовала сохранять баланс между активностью и покоем. На этой неделе звезды рекомендуют заняться спортом, чтобы дать выход накопившейся энергии.
Фото: [freepik.com]
Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)
Тонкие и эмпатичные представители водных знаков на следующей неделе смогут разрешить все конфликты.
«Ваша чувствительность делает вас великолепными партнерами. Это время для глубоких и чувственных отношений. Если у вас были конфликты, сейчас время для их разрешения», — отметила Мишина.
Улучшить собственное самочувствие поможет медитация, заключила собеседница издания.
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