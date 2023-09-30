«Вы сможете найти удовлетворение»: выяснилось, какие знаки зодиака будут удачливы в любви на следующей неделе

Любовь, гармония и спокойствие — вот девиз первой недели октября. Взрывных эмоций, конфликтов и громких расставаний с 2 по 8 октября удастся избежать.

Ясновидящая и астролог Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила любовный гороскоп на следующую неделю.

Фото: [ freepik.com ]

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Для земных знаков на передний план выйдут семейные ценности.

«Вы сможете найти удовлетворение в близких и стабильных отношениях. Если вы в поиске партнера, то обратите внимание на тех, кто готов на долгосрочные отношения. Еще это время для укрепления существующих отношений», — рассказала Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Знаки воздуха обладают ярким интеллектом и коммуникативными навыками, продолжила астролог. Следующая неделя для них — очень хорошее время для завязывания новых контактов.

«Ваши обаяние и способности к общению могут привлечь новых партнеров. Будьте открыты новым знакомствам и возможностям», — пояснила Мишина.

Кроме того, она посоветовала воздушным знакам на грядущей неделе не поддаваться плохому настроению.

Фото: [ freepik.com ]

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Огненные знаки обладают страстью и энергией, что может помочь им добиться больших успехов в личной жизни.

«Ваши страсти могут перекинуться и на личную жизнь. Это время для новых романтических отношений или для укрепления существующих. Будьте готовы к страстям и романтике», —заявила ясновидящая.

Однако она порекомендовала сохранять баланс между активностью и покоем. На этой неделе звезды рекомендуют заняться спортом, чтобы дать выход накопившейся энергии.

Фото: [ freepik.com ]

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Тонкие и эмпатичные представители водных знаков на следующей неделе смогут разрешить все конфликты.

«Ваша чувствительность делает вас великолепными партнерами. Это время для глубоких и чувственных отношений. Если у вас были конфликты, сейчас время для их разрешения», — отметила Мишина.

Улучшить собственное самочувствие поможет медитация, заключила собеседница издания.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какие сны всегда сбываются.