«Выбирай себя» — путь в никуда: почему эта фраза разрушает жизни тысяч женщин
Зампред ВРНС Иванов призвал поставить заслон ложной идеологии «Выбирай себя»
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов выступил с критикой популярных в информационном пространстве идей, продвигающих эгоцентричные модели поведения. Об этом сообщает издание REGIONS.
Иванов охарактеризовал как «опасную идеологию» массу контента под общим девизом «Выбирай себя», который фокусируется на теме «женских энергий», поиска личной «наполненности» и запрограммированного успеха. По его мнению, такие советы, часто звучащие как призыв оставить «все плохое позади», включая отношения, учат постоянной ревизии партнера на соответствие придуманным стандартам и провоцируют разрушение семей при первых трудностях. Он заявил, что этот подход, активно продвигаемый блогерами и псевдопсихологами через курсы и книги, противоречит традиционным семейным ценностям, основанным на верности, ответственности и взаимном уважении.
Представитель ВРНС призвал общественность к критическому осмыслению подобных тенденций, противопоставляя им идеи созидания семьи, терпения и готовности работать над отношениями. По его словам, авторы подобных советов продают иллюзию простого счастья через устранение неидеального и зарабатывают на человеческом несчастье и разладе.
Ранее стало известно, куда отправиться за зимним волшебством в Москве и области в 2026 году.