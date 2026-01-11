Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов выступил с критикой популярных в информационном пространстве идей, продвигающих эгоцентричные модели поведения. Об этом сообщает издание REGIONS .

Иванов охарактеризовал как «опасную идеологию» массу контента под общим девизом «Выбирай себя», который фокусируется на теме «женских энергий», поиска личной «наполненности» и запрограммированного успеха. По его мнению, такие советы, часто звучащие как призыв оставить «все плохое позади», включая отношения, учат постоянной ревизии партнера на соответствие придуманным стандартам и провоцируют разрушение семей при первых трудностях. Он заявил, что этот подход, активно продвигаемый блогерами и псевдопсихологами через курсы и книги, противоречит традиционным семейным ценностям, основанным на верности, ответственности и взаимном уважении.

Представитель ВРНС призвал общественность к критическому осмыслению подобных тенденций, противопоставляя им идеи созидания семьи, терпения и готовности работать над отношениями. По его словам, авторы подобных советов продают иллюзию простого счастья через устранение неидеального и зарабатывают на человеческом несчастье и разладе.

