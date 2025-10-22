Выбор детей против воли отца: суд признал право двойняшек из Германии жить в России

Семейная драма с международным оттенком разрешилась в московском суде. Семилетние близнецы Ханна и Лука, имеющие двойное гражданство России и Германии, навсегда останутся с матерью в России после того, как суд учел их добровольное решение и доказательства систематической травли в немецкой школе. Это стало известно KP.RU.

История началась с плановой поездки к бабушке, но превратилась в судебное противостояние между родителями. Отец детей, гражданин Германии, подал иск о возвращении детей, обвинив бывшую жену в похищении. Однако Тверской суд Москвы принял сторону матери, поскольку было установлено, что дети категорически отказывались возвращаться в Германию из-за жестокого буллинга.

Причиной отказа детей от жизни в Европе стала травля в школе города Фельберт, где они подвергались физическому и психологическому насилию.

«В третьем и четвертых классах учились девочки из Украины. Они как-то узнали, что Ханна говорит по-русски и начали ее травить: били, за волосы таскали, обзывали по-всякому, толкали с лестницы. Я несколько раз пыталась решить эту проблему с директором, но ничего не изменилось», — рассказала мама детей.

Луку одноклассники игнорировали и исключали из игр после того, как он рассказывал о поездках в Россию. Многократные обращения к директору школы не дали результата — администрация учебного заведения не приняла мер к прекращению травли.

Немецкий суд может принять решение о возвращении детей, однако согласно российскому законодательству, решения иностранных судов по таким вопросам не имеют автоматической силы на территории РФ. Адвокаты матери подчеркивают, что мнение детей, достигших 7-летнего возраста, является определяющим фактором при решении вопроса об их месте жительства. Отец лишился возможности общаться с детьми после того, как они осознанно отказались от контактов с ним, обидевшись на его нежелание считаться с их выбором.

Итог этой истории — успешная адаптация детей в новой среде. Ханна и Лука сейчас посещают обычную московскую школу, где быстро нашли друзей и не испытывают проблем с учебой.

