«Выбор, решивший судьбу»: Путин в Подмосковье назвал историческим воссоединение с Крымом и Донбассом

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. В ходе мероприятия глава государства сделал ряд важных заявлений, посвященных 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

Путин назвал историческим и решительным выбор жителей полуострова, а также Донбасса, которые приняли решение быть вместе с Россией. Президент подчеркнул, что за прошедшие 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Эти средства пошли на масштабное обновление инфраструктуры, строительство социальных объектов и поддержку экономики регионов.

В режиме видеосвязи глава государства примет участие в открытии трех важных объектов. Речь идет о ледовом катке в Севастополе, который станет центром развития хоккея, федеральном медицинском центре в Евпатории, а также очистных сооружениях в районе Судака.

Ранее в Совете Федерации отмечали, что за 12 лет Крым и Севастополь прошли огромный путь и преобразились до неузнаваемости . В регионе построены сотни километров дорог, десятки школ, детских садов и поликлиник, реализованы крупные федеральные проекты. Как подчеркивают в правительстве, развитие полуострова остается на личном контроле президента.

Ранее глава Крыма заявил о беспрецедентной консолидации вокруг Путина.