Выбрасываете дырявые носки? Зря! Шесть гениальных лайфхаков, которые превратят их в незаменимых помощников по дому

Не стоит спешить отправлять в мусорное ведро старые, особенно порванные носки. Автор популярного канала о домоводстве «Марина Жукова» на платформе «Дзен» предложила как минимум шесть практичных способов подарить им вторую жизнь, сэкономив деньги и решив мелкие бытовые задачи.

Один из самых полезных вариантов — использование носков для уборки. Хлопковые носки, надетые на руку или накрученные на ручку швабры, идеально собирают пыль с мебели, не оставляя разводов, и помогают протирать труднодоступные места, например, жалюзи или верхние поверхности шкафов.

Если мебель скрипит или царапает пол, на помощь снова придут носки. Достаточно нарезать их на полоски и надеть как чехлы на ножки стульев или столов. Это простое решение защитит напольное покрытие и избавит от неприятного звука.

Старый носок может стать натуральным ароматизатором для платяного шкафа. Для этого его нужно наполнить пищевой содой, добавить несколько капель любимого эфирного масла, крепко завязать и положить между стопками белья. Сода впитает лишнюю влагу и запахи, а масло подарит вещам легкий свежий аромат.

В холодное время года тот же носок, наполненный рисом или крупной солью и разогретый в микроволновке в течение минуты, превратится в эффективную сухую грелку. А в собранном виде он послужит отличным чехлом для хранения мелких вещей вроде зарядных устройств, наушников или кабелей, предотвращая их спутывание.

Наконец, носки могут порадовать домашних питомцев. Для кошки можно сделать игрушку, набив носок кошачьей мятой. Для собаки — создать утешительный предмет, положив внутрь старую перчатку хозяина с привычным запахом и надежно зашив края.

