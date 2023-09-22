«Выбросить или сжечь»: ясновидящая рассказала, когда пора избавляться от подарков бывшего

Расставшись с некогда любимым человеком, некоторые люди не хотят, чтобы дверь для новой любви оказалась закрыта, и стремятся поскорее выбросить все подарки и вещи бывшего. Другие же создают в своей квартире храм ушедшей любви и щедро поливают слезами совместные фото и забытые тапочки. Не правы ни те, ни другие — вещи бывшего не перекроют дорогу новой любви, если знать некоторые секреты.

Знаменитая ясновидящая Инна Мишина рассказала, в каких случаях нужно срочно избавиться от подарков бывшего, а когда можно оставить любимое колечко. По ее словам, вещи, подаренные в знак примирения, если отношения не сложились, хранить не стоит.

«Если расстались друзьями, то подарки бывшего не несут в себе никакой негативной энергии. Другое дело, если они связаны с болезненными воспоминаниями, а в отношениях все было очень плохо — такие вещи несут разрушительную программу. От них нужно избавится», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Их можно раздать своим знакомым или попросту сжечь, чтобы ничего не осталось, отметила ясновидящая.

Некоторые, кстати, рвут совестные фото. И правильно делают, если хотят, чтобы бывший исчез навсегда.

«Существует такая примета — если разорвешь фотографию, то разорвешь полностью и отношения с этими людьми. То есть люди эти никогда больше не воссоединятся. Они даже если помирятся, то все равно не сойдутся», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, что положить в кошелек для привлечения богатства.