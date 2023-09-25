Выдача ИТ-грантов продолжается в Московской области
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В Подмосковье подписали 11 соглашение о выдаче ИТ-гранта, его получателем стало ООО «ЮЗТЕХ РТК». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.
«Импортозамещение требует от российских ИТ-специалистов разработки некоторых продуктов практически «с нуля». Поэтому важно помогать компаниям, которые внедряют отечественные технологичные решения и принимают на работу высококвалифицированных сотрудников», — отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.
Грантополучатель является аккредитованной ИТ-компанией, которая занимается осуществлением всего спектра работы в сфере заказной разработки программного обеспечения, независимого тестирования, интеграции бизнес-процессов для заказчиков из госсектора и не только. Отметим, что с условиями получения грантов можно ознакомиться здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.