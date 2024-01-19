Выдача ключей от квартир началась в подмосковном ЖК «Можайский»

В ЖК «Можайский» одноименного городского округа началась выдача ключей от квартир, их получат 128 семей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Строительство ЖК стартовало в 2013 году, этим занимались компании ООО «НИСА» и ООО «Новострой». Однако финансовые трудности привели к тому, что работы на объекте остановили. Их возобновил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области в 2021 году. Теперь дом удалось достроить, ввести в эксплуатацию и поставить на кадастровый учет. В министерстве отметили, что подписание документов и приемка жилья проходят при взаимодействии ведомства с Фондом защиты прав дольщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.