Выдача ключей в двух корпусах ЖК «Бригантина» стартовала в подмосковном Долгопрудном

В жилом комплексе «Бригантина» городского округа Долгопрудный начали выдавать ключи от квартир в корпусах № 4 и № 5. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Ожидается, что новоселье смогут отпраздновать более тысячи трехсот пятидесяти семей. В корпусе № 4 откроется детский сад, в стилобате корпуса № 5 — подземный паркинг, на первых этажах корпусов разместят коммерческие помещения.

Девелопер проекта ГК «Гранель» уже возвел в общей сложности четыре дошкольных учреждения, а также детскую поликлинику. На первых этажах заселенных домов уже открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья.