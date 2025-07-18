Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в российском городе

В многофункциональном центре Ноябрьска временно прекратили прием документов на оформление биометрических загранпаспортов, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Официальное уведомление появилось в телеграм-канале МФЦ ЯНАО. Причины приостановки услуги не уточняются, сроки возобновления работы также неизвестны.

Жителям города, которым срочно требуется оформить загранпаспорт нового поколения, рекомендуют использовать портал Госуслуг. Электронная подача документов продолжает работать в штатном режиме. Это единственный доступный способ получить биометрический паспорт для жителей Ноябрьска на текущий момент.

В МФЦ ЯНАО сообщили, что о возобновлении приема документов горожане узнают дополнительно. Актуальную информацию можно получить по круглосуточной горячей линии 8-800-2000-115.

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