Выдачу микрокредитов в интернете хотят запретить

В Госдуму внесен законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере микрозаймов, когда кредиты оформляются на граждан без их ведома, сообщает « Газета.ru ».

Согласно инициативе, представленной лидером партии Леонидом Слуцким, будет установлен полный запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, включая использование простой и усиленной электронной подписи. Микрофинансовые организации, нарушившие этот запрет, лишатся права требовать исполнения обязательств по таким договорам.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается растущая тенденция заключения договоров микрозайма без личного участия заемщика. Это происходит из-за утечек персональных данных граждан в сеть.

Цель инициативы — обеспечить надежную идентификацию личности заемщика, укрепить доверие к финансовому рынку и снизить уровень спонтанных и неосознанных заимствований.

Лидер партии Леонид Слуцкий подчеркнул необходимость защиты граждан от недобросовестных кредиторов, заявив о необходимости пресечения деятельности «подобных шарашек» и обеспечения безопасности россиян от действий «распоясавшихся ростовщиков».

Ранее сообщалось, что пошлины США на бразильский кофе не сильно повлияют на российский рынок.