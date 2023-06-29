Выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам продлили в Подмосковье

Выдача жилищных сертификатов детям-сиротам в Подмосковье продлена до ноября, сообщили в областном Минсоцразвития.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что в регионе в этом году жилье получат свыше 870 сирот, при этом 310 из них приобретут его с помощью жилищного сертификата. На это в регионе выделили бюджет в размере 3,9 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день уже 420 ребят отметили новоселье, из них 133 ребенка приобрели квартиры по жилищному сертификату», — добавила министр.

В сообщении министерства уточнили, что наибольшее число сертификатов выдали детям-сиротам из Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского, Дмитровского, Красногорского округов и Коломны. До ноября планируется выдать еще 50 сертификатов. Отметим, что их преимуществами является то, что граждане могут сразу оформить квартиру в собственность.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.