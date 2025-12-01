«Выделенка» для автобусов наконец заработала в Челябинске

В Челябинске завершили важный этап масштабной реконструкции одной из ключевых городских магистралей, пишет URA.RU.

На ул. Братьев Кашириных запущена выделенная полоса для движения общественного транспорта. Она функционирует на участке от ул. Молодогвардейцев до Северо-Крымской.

Параллельно с этим в Челябинске продолжают заниматься благоустройством общественных территорий — укладывают тротуарную плитку и обустраивают газоны.

Общая стоимость реконструкции ул. Братьев Кашириных на участке от Северо-Крымской до Чичерина превышает 994,3 млн руб. Проект реконструкции разделен на два последовательных этапа — в следующем году планируется проведение работ на участке от ул. Молодогвардейцев до Чичерина.

Ранее сообщалось, что национальный центр «Россия» и каток откроется в национализированном ТЦ Челябинска.