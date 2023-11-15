Выезд из ЖК «Бутово парк» на Варшавское шоссе открылся в Ленинском округе

Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что до этого в связи со строительством автомагистрали «Солнцево — Бутово — Видное» на участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе и Юго-Восточной хорды выезд на Варшавское шоссе был закрыт. В министерстве добавили, что жители данного ЖК также могут выезжать на Расторгуевское шоссе. Сейчас рабочие также выполняют реконструкцию данного шоссе со строительством развязки в разных уровнях на пересечении с трассой М-2 «Крым».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.